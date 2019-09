Klassiker kommen nie aus der Mode, und so erfährt der Pferdeschwanz nur ab und an ein kleines Styleupdate. Aktuell schwören Stars wie Cardi B und Halle Berry deshalb auf einen alten Bekannten. Bereits Anfang der 2000er sah man ganz Hollywood mit diesem Look, und nun ist er - Revival sei Dank - zurück. Indem man eine Strähne aus dem Pferdeschwanz nimmt und locker um das Haargummi legt, entsteht eine coole Frisur. Und leicht gemacht ist das ganze obendrein auch noch. Ja, werden jetzt einige sagen, innovativ ist das jetzt gerade nicht. Darauf möchte ich entgegnen: Hat ja auch keiner behauptet. Sieht aber trotzdem gut aus. Für unsere Slideshow haben wir die besten umwickelten Pferdeschwänze der Stars gesammelt. Jeder Look ein Treffer, garantiert!