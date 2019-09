Ich gebe zu, Pearl Hair ist wunderschön anzusehen und macht unglaublich Lust auf einen Sommerton, der nicht von dieser Welt ist. Nur: Wie kann man eigentlich jeden Haartrend aus dem Netz mitmachen und dennoch mit einer immer bis in die Spitzen gesunden Haarpracht umherlaufen? Pearl Hair könnte zum Endgegner werden. Schließlich müssen die Haare auch hier auf ein Blond gebracht werden, dass viele dunklere Haartypen schon in die Knie zwingt. In einem zeitaufwändigen Prozess werden dann die einzelnen Farbtöne in die Haare gegeben und dabei so eingearbeitet, dass sie in ein spannendes Zwischenspiel miteinander treten. Das ist auf jeden Fall ein Job für einen Profi, der eine entsprechende Rechnung stellen wird.