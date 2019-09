Fast geschafft: der Winter liegt so gut wie hinter uns und zum Saisonwechsel wünschen wir uns nicht nur eine neue Garderobe sondern auch eine neue Frisur. Mit einem frischen Look lässt es sich doch direkt noch besser in den Frühling starten. Doch welche Frisur ist im Frühling 2017 am Trenden? Mutige Stylings wie Rainbowhair und Glitzeransätze sind uns jetzt ins Auge gefallen.