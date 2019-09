So funktioniert die dezente Version von Unicorn Hair

Alle Regenbogenfarben in den Haaren spazieren tragen sieht auf einem Instagramfoto wunderbar aus, kann im Alltag aber zur Herausforderung werden. Gut, dass Influencerin Camille Charrière von Camille Over The Rainbow bei der Modewoche in London die alltagstaugliche Variante vorgestellt hat. Auf den ersten Blick fällt gar nicht auf, dass sie etwas an ihrer Frisur verändert hat. Bei näherem Hinsehen und professionellem Boomerang-Haareschütteln tut sich dann doch etwas: Das glitzert doch! Für die minimalistische Unicorn-Hair-Variante werden Glitzerfäden ähnlich wie Extensions in die Haare gewoben.