No-Cook-Lunch: Diese 5 Rezepte sind super einfach & super lecker

Was du brauchst, ist Abwechslung! Vergiss die alten Rezepte, denn ich habe hier fünf neue für dich – eins für jeden Tag. Und die sind auch noch perfekte für die warme Jahreszeit, denn den Ofen brauchst du für sie nicht in deiner eh schon viel zu heißen Dachgeschossküche anwerfen. Vorteil Nummer 2: Im Vergleich zu den meisten anderen Rezepten benötigst für diese fünf nur sehr wenig (dazu noch absolut erfrischende) Zutaten, die du in jedem Supermarkt bekommst. Last, but not least sind die folgenden Rezepte so unkompliziert, dass du sie problemlos in der Teeküche bei der Arbeit zubereiten kannst, wenn du morgens zu Hause keine Zeit dafür hast.