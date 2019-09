7 minimalistische Lunchboxes, die mehr können als Mamas Tupperdose

Sind wir mal ehrlich: Der fragwürdige Inhalt der von Mutti gepackten Brotdosen wird hier eher niemand vermissen (Hand hoch, wer Lunchables noch kennt!). Was dagegen die bunten Boxen angeht – die waren schon ganz schön praktisch und sahen dazu auch noch richtig süß aus. Als Erwachsene*r mit einer Dose von Hello Kitty oder Power Rangers im Office aufzutauchen, ist dann aber auch wieder eher merkwürdig. Jeden Tag Mittagessen zu gehen, ist aus finanziellen Gründen nicht immer drin und das Käsebrot in Alufolie einzuwickeln, scheint sowohl aus Nachhaltigkeits- als auch aus Gesundheits- sowie Ästhetikgründen nicht mehr wirklich tragbar. Die Lösung: Eine neue Lunchbox muss her!