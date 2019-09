Warum Musik politisch sein muss: 90s-Ikone Neneh Cherry über ihr neues Album

Apropos Wurzeln: In deiner Jugend hast du in besetzten Häusern gewohnt und mit Bandmitgliedern der berüchtigten Sex Pistols rumgehangen. War die Zeit so wild und aufregend, wie sie klingt?

Absolut! Ich wurde in Schweden geboren und ging später mit meiner Familie auf Reisen quer durch die Welt. Mit 16 zog ich auf eigene Faust nach London. Ich glaube, dieser besondere Punk-Spirit ist immer noch ein Teil von mir. Allerdings muss ich heute zum Glück nicht mehr in baufälligen Ruinen wohnen. Damals gab es zumindest noch leerstehende Häuser in Zentral-London. Heute kann sich niemand mehr die in immer schwindelerregendere Höhen steigenden Mieten leisten. Alles ist gentrifiziert und glänzt. Platz für Individualität findet man dort heute kaum noch. Wir waren damals eine große Familie. Wir wurden nicht vom Geld angetrieben, sondern konnten uns auch irgendwie ohne viel Kohle durchschlagen.