Chefboss sind das neue feministische High Five der Popmusik

Was ist denn eigentlich ein Chefboss?

Alice Martin: Alle Männer und Frauen, die einfach ihr Ding durchziehen und sich dabei nicht reinquatschen lassen. Der Name entstand ursprünglich aus einem Bauchgefühl heraus; es geht darum, das rauszuhauen und zu machen, was man für richtig hält.

Maike Mohr: Es steht jedenfalls nicht der Wille dahinter, krampfhaft zu polarisieren. Die Idee war nicht, als Frauen ein männlich aufgeladenes Wort „in Besitz“ zu nehmen. Ganz simpel ausgedrückt, hatten wir einfach Bock, uns so zu nennen.

Alice Martin: Anfänglich gab es teilweise verwunderte Reaktionen von Typen, die bei dem Namen Chefboss einen zweiten Bushido erwartet haben. Erfahrungsgemäß folgte aber nach dem ersten Schock eine positive Resonanz und die Einsicht, dass unser Name ziemlich stimmig zum Sound und zum generellen Erscheinungsbild passt. Der Name macht einfach derbe Sinn, wenn man das Gesamtpaket betrachtet.