Warum du dir Namen so schlecht merken & was du dagegen tun kannst

Außerdem kann es hilfreich sein, den Namen bewusst mit etwas zu assoziieren. „Wenn wir uns einen Namen eingeprägt haben, dann meist, weil er im episodischen Gedächtnis gelandet ist“. Dort speicherst du alles ab, das dich unmittelbar betrifft, wie deine glücklichsten Momente, peinlichen Missgeschicke und Menschen, die eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen oder gespielt haben. „Wir merken uns also nicht nur den Namen der Person, sondern auch alle Informationen, die wir mit ihr verbinden“, so Dr. Zhang. Wenn du den Namen deiner neuen Kollegin also nicht direkt wieder vergessen willst, dann versuch dir gleichzeitig Details über sie zu merken – die Art und Weise, wie sie lacht, läuft oder redet zum Beispiel. „Forschungsergebnisse von Gedächtnisexperten deuten darauf hin, dass es helfen kann, so viele Informationen wie möglich zu einem Namen zu sammeln und so eine episodische Erinnerung zu formen“, sagt Dr. Zhang.