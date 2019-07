Wenn du auch ein Herz für Nail-Art hast, dann ist dir bestimmt auch das richtige Design im Urlaub besonders wichtig. Dafür rennst du am Abend vor der Abreise auch gerne noch ins Nagelstudio oder opferst sogar deine Mittagspause. Oder aber du klebst dir am Flughafen ein paar Sticker drauf und versiegelst sie mit einem Topcoat – all das nur, damit deine Nägel im Urlaub nicht “nackig“ sind.