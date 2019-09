Sie ist Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin, Muslimin, Staatsfeindin – Seyran Ateş ist vieles, vor allem aber ist sie mutig, denn sie lebt ihren Traum vom liberalen Islam. Im Juni eröffnete sie die „ Ibn Rushd-Goethe-Moschee “ in Berlin. In einem Raum in der evangelischen Johanniskirche im Stadtteil Moabit heißt sie Sunniten, Schiiten, Aleviten, Sufis, Menschen aller islamischen Glaubensrichtungen und ebenso ausdrücklich homosexuelle Muslime willkommen. Frauen müssen hier kein Kopftuch tragen, dürfen zusammen mit den Männern beten und die Funktion der Vorbeterinnen einnehmen. Was nach einer offenen und modernen Weiterentwicklung des Islam klingt, ist für viele ein unüberwindbares Ärgernis. Traditionelle Hardliner sind außer sich, wie eine Frau so etwas wagen und die Auslegung des Korans so verschandeln kann. Sogar der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll auf die Schließung ihres heiligen Raums gedrängt haben und eine Forderung an die deutsche Bundesregierung ausgesprochen haben. „Sie haben Angst vor dem Verlust von Macht. Das Patriarchat lebt davon, dass Frauen eine untergeordnete Rolle akzeptieren. Wenn Frauen das nicht mehr akzeptieren, dann verlieren Männer ihre Macht“, erklärt Ateş gegenüber Refinery29.