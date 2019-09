„Eigentlich war mein Plan, dass ich meinen ersten Freund heirate. Wir hatten über unsere Hochzeit gesprochen und haben deshalb irgendwann miteinander geschlafen. Doch nach ein paar Jahren trennten wir uns. Sonst hatte ich wirklich mit niemandem Sex“, sagt Esra. Im Islam begeht eine Frau Unzucht, Zina genannt, wenn sie vor der Ehe Geschlechtsverkehr hat. Der Koran setzt Jungfräulichkeit mit der Reinheit der Frau gleich. In einigen islamischen Staaten herrschen Gesetze, die die unehelichen Intimitäten sogar verbieten, regulieren und extrem hart bestrafen. Zum Beispiel in Afghanistan, Iran, Malaysia, Qatar, Pakistan, Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Sudan, Somalia, Malediven und Ägypten. Aber auch im strengen Christen- und im Judentum spielt die Jungfräulichkeit eine große Rolle. In Deutschland soll es auch heute noch einige Katholiken geben, die sich den Sex bis zur Ehe aufsparen.



Zunächst bestellt Esra das Päckchen, um es vor dem Ernstfall in der Hochzeitsnacht auszuprobieren: ohne Erfolg. Nur durch den Kontakt mit der Wärme und Feuchtigkeit bei der Penetration löst sich die Celluloseverbindung auf. Das sich darin befindende gefriergetrocknete Rinderblutpulver weicht auch nur dann auf. Durch die Reibung vermischen sich die Komponenten mit der Scheidenflüssigkeit und erzielen naturgetreue Blutspuren, die dann am Penis und am Bettlaken zu sehen sind. Bei der Selbstbefriedigung funktioniert das nicht. „Ich war am Boden zerstört, als es nicht klappte, und schrieb die Firma an. Man informierte mich, die Mitarbeiter redeten mir Mut zu und versprachen, dass es beim Sex funktionieren wird. Also habe ich alles auf eine Karte gesetzt und nochmal bestellt.“



Showtime: Esras Verlobter kann seine Familie überzeugen, dass er schon vor der Hochzeit mit Esra schlafen darf. Er überredet seine Verwandtschaft sogar, dass Tanten und Onkel dabei nicht vor der Türe warten. Er versichert ihnen, dass er Auskunft über den Blutfleck geben kann und sein Jungfrauenurteil somit fachkundig sei. „Ich war erleichtert. Weil ich ihm so auch sagen konnte, dass manche Frauen das Jungfernhäutchen auch beim Sport verlieren. Trotzdem hatte ich natürlich große Angst vor dieser Nacht und vor seiner Reaktion, falls bei mir untenrum nichts passiert.“ Das künstliche Jungfernhäutchen wird rund 45 Minuten vor dem Sex fingertief – ähnlich wie ein Tampon – eingesetzt. Völlig schmerzfrei und dabei günstiger und ungefährlicher als eine operative Rekonstruktion des Jungfernhäutchens. Esra legt sich in ihrer großen Nacht also hin, spielt die Verkrampfte, wie in der Packungsbeilage geraten. Und: Es ist zunächst nichts Rotes zu sehen. Ihr Herz klopft, ihr Partner zeigt sich enttäuscht – bis das Granulat sich nach einigen Minuten dann doch auflöst. Erleichterung. Stolze Gefühle eines vermeintlichen Entjungferers auf der einen Seite des Bettes, tiefes Durchatmen auf der anderen.



Zwar plagt Esra manchmal noch das schlechte Gewissen, doch in erster Linie ist sie dankbar, dass es Erfindungen gibt, die Frauen unter Druck helfen. „Ich habe mich dazu entschlossen, meine Geschichte hier zu erzählen, damit Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, davon mitbekommen können. Die Ehrenmorde müssen aufhören.“ Sie glaubt allerdings nicht, dass sich der Jungfrauenwahn in absehbarer Zeit lockert. Nicht bei den muslimischen Männern in Deutschland und nicht auf der Welt. Deshalb müssen wir Frauen zusammenhalten.