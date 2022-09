Doktorandin, 27: So lebt es sich mit 50.800 € Jahresgehalt in Köln

Ich bin eine 27-jährige Doktorandin, habe vor einem Jahr mein Studium abgeschlossen und arbeite seit Anfang 2022 in Vollzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Neben der Vollzeitstelle arbeite ich an meiner Promotion. Ich wohne in einer Zweier-WG und bin in einer festen Beziehung. Seit ich in Vollzeit arbeite, achte ich auf jeden Fall weniger auf mein Geld, aber habe mir nach einigen sehr teuren Monaten vorgenommen, zu meinen alten, sparsamen Gewohnheiten zurückzukehren und meine Altersvorsorge vorzubereiten. Bisher hatte ich jedoch noch keine Zeit, mich wirklich mit Sparplänen auseinanderzusetzen.