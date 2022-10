25.000 € Jahresgehalt: Eine Woche als 25-jährige Praktikantin in Köln

Wir hatten nie Geldsorgen, wurden aber trotzdem sparsam erzogen. Geldgeschenke (zu Geburtstagen, Weihnachten, etc.) haben meine Eltern mir in jungen Jahren angespart, was ich später genau so weitergeführt habe. Mir war immer bewusst, dass Rücklagen und Sparen wichtig sind, sodass ich nie alles direkt ausgegeben habe. Es wurde immer offen über Geld geredet und bei Konsumgütern (z.B. Klamotten , dem neuesten Handy, Schuhen) wurde sich immer als Erstes die Frage gestellt, ob man diese überhaupt braucht.