Die Zutat für dieses Facial gibt's an jeder Tanke & sie reinigt deine Poren wirklich

Eigentlich müsste der Sonntag in Facial-Tag umbenannt werden. Denn nach Samstagnacht sieht die Haut oft nicht ganz so frisch aus, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Zu wenig Schlaf und zu viel Alkohol rächen sich nicht nur mit Kopfschmerzen, sondern auch mit Augenringen, Pickeln und Mitessern. Aber was tun, wenn die Lieblingsmaske und auch der Vorratsschrank leer sind? In den Spiegel schauen und noch mehr im Selbstmitleid baden? Auf gar keinen Fall, denn dann bietet sich ein Facial an, dessen Hauptzutat du wirklich an jeder Tankstelle, am Späti oder im Büdchen bekommst.