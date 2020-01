Nachdem Merkur den Wassermann am 3. Februar verlässt, wird er in das Zeichen der Fische ziehen. Bei den Fischen beginnt der Kommunikationsplanet wieder seine rückläufige Phase. Vom 16. Februar bis zum 4. März hält diese an. Danach bewegt sich der rückläufige Merkur immer wieder zwischen Wassermann und Fische. „In diesem Zeitraum können wir uns von Gefühlsschwankungen sowie der Unsicherheit darüber, was wir von unserem Leben erwarten, befreien“, sagt Stardust.