Pendant ce transit, nous serons tous un peu plus ouverts d'esprit. " Lorsque Mercure, qui dirige notre façon de penser, de communiquer et nos opinions, voyage à travers le Verseau plus froid et détaché, il y aura un changement notable dans notre façon d'envisager les choses", nous dit Powell. " Le Verseau est connu pour son sens de l'innovation et son envie de liberté, et avec l'entrée de Mercure dans ce signe, nous serons plus désireux d'implémenter et accepter de nouvelles idées."



Elle ajoute : "Nous serons un peu plus obstinés et obstinés dans nos opinions. Il sera donc important de pratiquer l'écoute active pendant ce transit. Parfois, les meilleures décisions sont prises quand nous changeons d'état d'esprit."