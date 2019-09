Erinnerst du dich noch an die Pilotfolge von Friends? Da gibt es diese Szene, in der Ross, erst kürzlich geschieden, in den Central Park in New York geht und sich neben Phoebe setzt, die zusammenzuckt und anfängt, an der Luft über seinem Kopf zu zupfen. „Nein, lass das! Hör auf, meine Aura zu reinigen“, sagt Ross zu ihr. „Schön“, antwortet Phoebe. „Dann sei halt trüb.“ Und das war meine – und vielleicht auch deine - erste Begegnung mit der Vorstellung einer Aura. Die Szene soll Lacher erzeugen und eine weitere Facette von Phoebes Persönlichkeit als schrullige New-Age-Anhängerin zeigen, aber es berührt eine spirituelle Praxis, die es schon viel länger gibt, als man erwarten würde.



Die Menschen konnten Auras, also Energiefelder, um andere Menschen herum seit biblischen Zeiten und sogar seit Urzeiten davor wahrnehmen. Diese Vorstellung spiegelt sich in den Heiligenscheinen wieder, die man in künstlerischen Darstellungen von Jesus und verschiedenen christlichen Heiligen sieht, in der indischen Vorstellung von Prana, der Lebensenergie einer Person, und in der Vorstellung von Chi in chinesischen Philosophieschulen. Es gibt zahllose Bezeichnungen für die Aura, aber ihre Bedeutung bleibt immer ungefähr dieselbe: Auras stellen unseren gegenwärtigen Geisteszustand dar, sie verändern sich fortwährend und nur manche Leute haben die Fähigkeit, Auras mit dem bloßen Auge sehen zu können.



Auras kann man fühlen, sehen und seit kurzem auch fotografieren. Ziemlich so wie mit Ross‘ Aura in der eingangs beschriebenen Szene sind Geschichte und wissenschaftliche Forschung zu Auras doch ein bisschen „trüb“, aber um dieses Gefühl von Geheimnis geht es ja irgendwie gerade.



Mit der Hilfe von Deborah Hanekamp, Seherin und Medizinfrau, stürzen wir uns nun geradewegs in all die Sachen, die man über die geheimnisvolle Welt des Auralesens wissen muss – wie es wirklich abläuft, wie es sich über die Jahre verändert hat und was man wissen muss, bevor man seine eigene Aura lesen lässt.



Das Auralesen richtet sich grob nach einer Methode, aber hängt ziemlich oft auch einfach vom Lesenden ab. Hanekamp führt bei ihren normalerweise eineinhalb Stunden dauernden Medizinlesungen auch eine Energie- und eine Auralesung durch, die sie als Zeremonien strukturiert, um das Gleichgewicht zurück in das Leben ihrer Klienten zu bringen. Die Lesungen sind je nach Person sehr unterschiedlich und sind sowohl für Hanekamp als auch für ihre Klienten ein Erlebnis. Sie sagt, wenn sie jemandes Aura liest, „werde auch ich ins Gleichgewicht gebracht und gereinigt und gesegnet und geheilt“. Dabei fügt sie hinzu: „In gewisser Weise ziehe ich die Person an [in die Lesung]. Die Medizin, die durch mich für die Klienten fließt, ist also auch für mich.“