Die Wiener Cloud-Rapperin Mavi Phoenix ist ganz bestimmt kein Nischenphänomen

Ihr modischer Stil indes bewegt sich zwischen unaufgeregt casual, unisex und urban. Mavi hält nicht viel davon, sich zu verkleiden und kauft meist Second Hand. Für mich entsteht so ein stimmiges Gesamtkonzept von ihr und ihrer Musik, bei der der Fokus mit Sicherheit auf ihrem Talent und ihrer Musik anstatt ihrem Style liegt. Tatsächlich verbringt Mavi Phoenix auch ihre freie Zeit am liebsten im Studio und tüftelt an neuen Songs. Die wiederum erscheinen dann auf ihrem eigenen Label LLT Records. Eine konsequente Wertschöpfungskette für eine Künstlerin, die jedes ihrer Lieder zu einem Lieblingssong von jemandem machen möchte.