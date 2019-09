Gwen: Wenn du genau hinhörst ist er da in den Momenten, wo dein Erfolgslächeln schwindet, du dich hier weg sehnst, in das Haus deiner Kindheit. In dem du an deine erste selbstgekaufte CD und die entschuldbaren Zigaretten auf der Parkbank mit 14 denkst. Wenn der Sex immer noch nicht so läuft wie du es dir wünschst, und deine Selbstwahrnehmung nicht so gefestigt ist, wie das Aufklärungsbuch es versprochen hat. Post Puberty Blues ist das Zusammenkommen der sauerstoffleeren Scheiße einer kapitalistischen Welt und der Sehnsucht diese noch kennenlernen zu wollen.