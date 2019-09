Die Band Gurr legt gerade eine ziemlich Steilfahrt hin. Ihre erste EP "Furry Dreams" erschien im April 2015 und wurde schnell zum Garage-Geheimtipp. Das erstes Album "In My Head" stand dann im Oktober letzten Jahres in den Plattenregalen und seitdem ist bei Andrea und Laura, den Masterminds von Gurr, ziemlich viel passiert. Sieben Shows beim SXSW in Austin, Texas, Ende April geht es auf Tour in Großbritannien und für den Sommer stehen twa 25 Auftritte auf Festivals an. Wir haben mit Gurr im Interview über die Bedeutung von Girlbands, das neue Album "In My Head" und die Anfänge von Gurr gesprochen.