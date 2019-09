Wenn du dir neue (am besten hypoallergene) Mascara kaufst, teste sie erst an der Innenseite deines Ellenbogens aus, denn diese Stelle ist ähnlich empfindlich wie die Haut um die Augen. Solltest du nach 24 Stunden keine Rötungen oder Reizungen sehen, kannst du sie vorsichtig auch auf den Wimpern austesten. Versuche dabei aber, ein wenig Abstand vom Wimpernansatz – sprich der Haut – zu lassen. So gehst du auf Nummer sicher. Möchtest du dich am Ende des Tages dann wieder abschminken, greifst du am besten zu einem Make-up-Entferner , der speziell für sensible Augen gedacht ist. Vielleicht bist du nämlich gar nicht auf die Wimperntusche allergisch, sondern auf deine Abschminktücher (oder was auch immer du zum Entfernen verwendest). Noch mehr Tipps zum Schminken sensibler Augen findest du zum Beispiel auf der Website von Lancôme