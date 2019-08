Mars ist übrigens nicht nur der Planet des Krieges, sondern auch des Sex. Dazu kommt, dass auch das Sternzeichen Jungfrau – so widersprüchlich es auch klingen mag – mit Sinnlichkeit assoziiert wird, denn es ist und bleibt nun mal ein Erdzeichen . Diese prickelnde Konstellation kann dein Sexleben also ziemlich auf den Kopf stellen! Zum Beispiel könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür sein, geplantem Sex auszuprobieren. Vielleicht solltest du sogar einen festen Termin festlegen, an dem du masturbierst. „In der Zeit in der Mars in diesem Erdzeichen steht, ist es vielen wichtig, dass Sex und Selbstbefriedigung immer zur gleichen Tageszeit stattfinden, weil sie zu einem Grundbedürfnis unseres Körpers werden. Wie Wasser“, erklärt Stardust.