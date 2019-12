Du willst das neue Jahr mit einem neuen Look begrüßen, aber eine große Veränderung muss es nicht direkt sein? Dann probier doch einfach mal diese fünf Make-up-Trends aus!In der Slideshow stelle ich dir die wichtigsten Beauty-Hypes vor, die uns 2020 erwarten. Bevor es losgeht schon mal ein kleiner Spoiler: Es wird zart!Laut Make-up-Artist Nikki DeRoest , die Celebritys wie Hailey Bieber und Rosie Huntington-Whiteley zu ihren Kundinnen zählt, schalten wir im neuen Jahr beautytechnisch einen Gang runter. Augenbrauen sehen federleicht aus. Lidschatten erstrahlen in einem Hauch von Farbe. Sanft getönte, natürlich glänzende Lipglosse verdrängen intensive matte Lippenstifte. Apropos Lippen: Nikki verrät auch, was die neue It-Farbe ist. Und welcher L.A.-Highlighting-Trick für einen supernatürlichen Glow sorgt.Neugierig? Dann dann hör ich jetzt auf, um den heißen Brei zu reden, und zeig dir alle Trends, die Nikki zufolge 2020 richtig durchstarten werden. Produkttipps inklusive – damit du direkt weißt, wofür du dein Weihnachtsgeld ausgeben kannst.