Was man aktuell in den USA, Großbritannien, der Türkei oder anderen europäischen Ländern beobachtet, ist jedoch, dass ein Teil unserer Gesellschaft sich von der Regierung des eigenen Landes so benachteiligt und übersehen fühlt, so voller Angst vor dem Wandel und der globalen Welt ist, dass sie sich abgrenzen will und nationalistische oder rechte Parteien wie den Front National in Frankreich oder die AfD in Deutschland in der Hoffnung auf Sicherheit und Existenzsicherung unterstützt. Plötzlich werden in modernen Gesellschaften Journalisten in ihrer Arbeit eingeschränkt oder bei kritischer Berichterstattung bedroht, Gewaltenteilung aufgehoben, Fremdenhass und Feindbilder geschürt und Personen ohne Moral, ohne humanes Denken oder einem stabilen, modernen Wertesystem zu Staatschefs oder zumindest zu anerkannten Politikern ernannt. All das hat mich im letzten Jahr sehr erschreckt.