Meine Hände sind immer noch leicht klebrig vom Ahornsirup und riechen etwas nach rohem Lachs. Zwar nur dezent, aber dennoch wahrnehmbar. Kochen hat etwas Schmutziges für mich. What happened in the kitchen, stays in the kitchen! Ich reibe den Lachs mit einer Marinade ein, die ich mir eben erst erdacht habe. Dazu benutze ich Süße aus Sirup, etwa Scharfes wie Szechuan Pfeffer, und Sojasauce, denn salzig sollte es auch werden. Ich wiege nicht nach, sondern verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Zusammengeschüttet und verrührt schmeckt das Ergebnis sehr gut. Noch einen Tropfen mehr Ahornsirup, dann sollte es passen. Lecker! Ich mariniere den dicken Lachsklopper direkt in den Händen, dann muss ich nachher weniger spülen. Ich bin Pragmatiker. Danach tatsche ich unbeholfen mit den siffigen Fingerspitzen auf das Display meines Smartphone. Immer peinlich genau darauf bedacht, möglichst wenig Geschmiere auf der reflektierenden Fläche zu hinterlassen. Schnell ein Foto bevor der Fisch in den Ofen wandert. Filter drauf. Veröffentlichen. Keine vier Minuten später habe ich acht neue Nachrichten. Alles wie immer eigentlich. Dabei will ich doch bloß in Ruhe essen.