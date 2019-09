Obwohl ein Kurzhaarschnitt also Arbeit mit sich bringt und du wahrscheinlich zunächst schockiert sein wirst, wenn du dich das erste Mal mit deiner neuen Frisur im Spiegel erblickst, lohnt es sich in jedem Fall, diesen mutigen Schritt zu wagen. Fragt man Frauen, die sich zu kurzen Haaren entschlossen haben, erzählen sie von einem befreienden Gefühl nach dem Friseurtermin und einem Boost fürs Selbstbewusstsein. Ein weiteres Plus ist, dass ein Pixie Cut mit jeder Haarstruktur funktioniert. Mit etwas Aufgeschlossenheit, einem guten Friseur oder Friseurin und dem ein oder anderen Haarprodukt steht deiner neuen Kurzhaarfrisur also nichts mehr im Wege. In unserer Slideshow findest du einige schöne Pixie Cuts, die uns in letzter Zeit besonders gut gefallen haben.