Bringt es überhaupt was, mich alleine fürs Klima abzumühen?

In der Philosophie gibt es das Konzert der sogenannten „Hirschjagd“ (oder „stag hunt“). Diese Spieltheorie geht so: Stell dir vor, die lebst in einer Gesellschaft, in der alle nur Hasen jagen. An deinem Wohnort gibt es aber auch Hirsche – und wenn ihr euch alle zusammentun würdest, um gemeinsam einen Hirsch zu jagen, ginge es euch allen besser. Wenn du aber allein in den Wald gehst, um dir einen Hirsch zu jagen, und alle anderen mit der Hasenjagd beschäftigt sind, kommst du am Ende mit leeren Händen heim.