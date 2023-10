Warum ist Nachhaltigkeit eigentlich eher Frauen- als Männersache?

Ich sitze über das Waschbecken gebeugt und schrubbe das Blut von meiner Periodenunterwäsche. Während ich schrubbe, denke ich an all die Frauen, die ich kenne. Die meisten von ihnen sind wie ich: Sie bemühen sich nach Kräften, im dringenden Kampf gegen die Klimakrise gute Konsumentscheidungen zu treffen, auch wenn sie noch so klein sind.