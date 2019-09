Bereits vor vier Jahren berichtete die Welt , dass der Konsum von Marihuana die Form von Spermien verändern und somit die Zeugungsfähigkeit von Männern mindern würde. Allan Pacey, einer der führenden Forscher der Studie an der britischen Sheffield Universität, riet in dem Artikel jungen Menschen: „Wenn Sie irgendwann eine Familie gründen möchten, kiffen Sie lieber nicht mehr.“ Jetzt schreibt auch die Daily Mail über die langfristig erbgutverändernden Nebenwirkungen des Kiffens in Bezug auf die Eizellen junger Frauen, die erst Jahre später Mütter werden wollen. Es würde also nicht ausreichen, das Kiffen aufzugeben, sobald ein Schwangerschaftswunsch besteht, so wie es beim Rauchen normaler Zigaretten der Fall ist.