Wie diese Frau innerhalb von 10 Tagen gleich zweimal schwanger wurde

Robert Atlas, Vorsitzender der Gynäkologie- und Geburtshilfe Abteilung am Mercy Hospital in Baltimore, sprach 2009 mit der Time über Superfötation, nachdem ein anderer Fall in den Medien für Aufmerksamkeit sorgte, und sagte, dass normalerweise eine Hormonumstellung stattfindet, nachdem man schwanger wird, die weitere Ovulation verhindert. Es ist allerdings nicht ganz klar, warum das manchmal nicht passiert – in Hills Fall kann die Hormontherapie, die sie durchlaufen hat, um empfangen zu können, dazu beigetragen haben.