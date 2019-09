FragR29: Wieso jammern wir so viel?

Ich sitze am Strand von Kopenhagen und beschwere mich über WhatsApp bei meiner Freundin. Über das Wetter, meinen Liebeskummer, meinen Hintern, meine finanzielle Situation, das Universum. Eigentlich müsste ich gerade vor Glück im Dreieck springen, denn ich mache das, wovon viele träumen: Ich bin einfach mal für ein paar Wochen abgehauen aus meiner Stadt und habe mich in einem anderen Land in einer mir völlig fremden Stadt niedergelassen. Weil ich Freelancer*in bin, kann ich das machen, denn schreiben kann man ja bekanntlich von überall. Klingt super, oder? Trotzdem bin ich seit meiner Ankunft nur am Jammern. Weil ich zu weit außerhalb wohne und deswegen nicht super spontan sein kann, der Weg in die Stadt dauert einfach etwas. Kein Grund sich die Laune verderben zu lassen? Meeh, irgendwie schon. Ich suhle mich in meinem Leid, darin, enttäuscht darüber zu sein, dass nicht alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann jammere ich deswegen, weil nicht alles so wie im Film ist, weil das hier eben doch das echte Leben ist. Im echten Leben muss man sich um Dinge kümmern, ich kann mir keine dicke Wohnung in der City leisten ( Carrie Bradshaw ist wohl Schuld daran, dass ich ewig diesem Traum hinterher lechzen werde ) und eine Beziehung ist auch nicht so einfach zu finden. Ich glaube, sogar dass die wenigsten Leute sich so kennenlernen wie in Notting Hill und außerdem ist so eine Beziehung harte Arbeit und der*die Traumpartner*in ist machmal gar nicht so traumhaft, weil eben jede*r mal einen Furz quer sitzen hat. Das Leben verläuft nicht immer nach Plan, ab und zu muss man sich mal um so unsexy Dinge wie Steuern kümmern oder dem Hund die Analdrüse ausdrücken.