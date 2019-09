Sollten wir uns wirklich halbnackt auf Instagram zeigen?

Versteht mich nicht falsch, wahrscheinlich würde auch ich gucken wie ein Auto, wenn eine meiner Kolleginnen am Morgen in Unterwäsche in die Redaktion spazieren würde. Doch genau hier beginnt mein Dilemma: Nacktheit ist nicht nur in den eigenen vier Wänden erlaubt, in denen ausschließlich der Zimmerkaktus oder der Lieblingsmensch zuguckt. Stattdessen gibt es eine Art Textilskala. Wie Layering, nur andersherum: Büro bedeutet maximalen Outfiteinsatz, zu Hause tut’s auch mal BH und Jogginghose und am Strand ist es auf einmal vollkommen okay, dass der Bikini nicht mehr bedeckt als die Unterwäsche, mit der man sonst nur in Ausnahmefällen in der Öffentlichkeit unterwegs wäre. Seitdem ein neuer sozialer Raum auf der Bildfläche erschienen ist, scheinen jedoch alle Standards über den Haufen geworfen zu sein. Instagram ist das digitale Zuhause der Millennials, in dem es vollkommen normal ist, Haut zu zeigen. Soll heißen? Wer seinen Kolleginnen und Kollegen dort folgt, kennt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur das Lieblingsgeschirr und die aufgeräumten Ecken der Wohnung, sondern auch mal das Bett, die Unterwäsche und die unbekleidete Pose des Vertrauens. Dass solche Bilder für Irritationen sorgen können, wenn man am nächsten Tag wieder maximal bekleidet über die Quartalszahlen spricht, möchte ich gar nicht abstreiten. Warum eigentlich? Am Strand ist die Chance hoch, sich selbst ebenfalls in Badekleidung zu befinden, wenn man zufällig die Schreibtischnachbarin im Bikini trifft. Bei Instagram sieht das anders aus. Wenn man vollkommen angezogen auf einmal ins Bett der Kollegin katapultiert wird, fühlt man sich ertappt und voyeuristisch zugleich. Ganz so, als würde man seine Nachbarin oder seinen Nachbarn versehentlich am frühen Morgen mit offenem Bademantel auf dem gegenüberliegenden Balkon antreffen: Man kämpft nicht direkt mit einem Ohnmachtsanfall, einen Tick zu intim fühlt es sich aber unbestreitbar an. Trotzdem plädiere ich dafür, aus dem kleinen Adrenalinmoment ein anerkennendes Kopfnicken zu machen. Neben vielen guten Winkeln gibt es nämlich auch genügend Beispiele, die zeigen, dass mehr als nur ein Körperideal Schönheit bedeutet. Das macht nicht nur Mut, sondern inspiriert auch die Modeindustrie: Monki, #IAmAllWoman und Lonely sind die perfekten Beispiele. Embrace your Normalschlüpper und Dehnungsstreifen? Ja, bitte! Lia Haubner