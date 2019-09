Gerade jetzt, da Instagram-Poetry auf einem Höhepunkt angekommen ist und auch die Accounts in meinem Feed ordentlich re-grammen, kommt oft auch der kleine Zyniker in mir hoch und ich denke nach dem Lesen des ein oder anderen Verses „Jaaa, OK ...” Auf der anderen Seite war Poesie schon immer eher ein Audrucksmittel für Emos. Wir zitieren heutzutage eben nicht den Tränen nahe Klopstock, sobald uns die Natur überwältigt, sondern finden Trost in den Worten und Gedanken anderer Menschen, denen es so geht wie uns, und holen aus den wenigen Buchstaben das für uns gültige Fazit heraus. Moderne Hilfe zur Selbsthilfe quasi.