Vergesst Filter, Designertaschen & Avocados – Instagram geht auch ohne!

Gleichzeitig bin ich natürlich selbst der App verfallen und poste fleißig Bilder aus meinem Leben – das, ich gebe es zu, in der Realität alles andere als unglaublich spannend ist. Ich habe es bereits mehrfach gesagt und ich sage es gerne noch mal: Ich bin die vermutlich langweiligste Person im World Wide Web. Man könnte meinen, dass ich durch meinen Wohnort (Berlin, die Weltstadt!), meinen Beruf (freie Mode- und Lifestyle-Redakteurin) und meine Umtriebigkeit ein aufregendes Dasein habe. Aber: weit gefehlt. Am liebsten verbringe ich meine freie Zeit nämlich mit mir selbst und einer nerdigen Serie, ertrinke an sechs von sieben Tagen in so viel To-Dos und Arbeit, dass für Events entweder die Energie oder der Antrieb fehlt und frage mich in regelmäßigen Abständen, was ich eigentlich kann – außer ein bisschen Schreiben und immer mal einen flachen Witz reißen.