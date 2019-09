Industrie Africa zeigt, welche Labels aus Afrika du jetzt kennen solltest

Hinter Industrie Africa stecken Nisha Kanabar aus Tansania, die in New York an der Parsons Fashion Marketing und Design Management studiert hat, und Georgia Bobley aus New York, die nach ihrem Abschluss in Englischer Literatur unter anderem für Popsugar gearbeitet hat. Gemeinsam bringen sie uns Brands wie Abiola A. Olusola aus Nigeria oder Dema Chena aus Südafrika näher, die mit ihren tragbaren, lässigen Looks genauso gut nach Paris oder London passen würden. Wir könnten uns Stunden durch die coolen Brands klicken. Industrie Africa erweitert auf jeden Fall deinen Fashion-Horizont und zeigt, was über die Grenzen der üblichen Metropolen hinaus geht. Ein bis einhundert Besuche lohnen sich definitiv!