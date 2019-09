Nachdem lange Jahre die Diskussion im Raum stand, ob Design aus Deutschland das Potential hat, international mitzuhalten und man auf der Berlin Fashion Week einige Designer kommen und gehen sah, ist inzwischen eine etablierte Basis an vielversprechenden Marken Made in Germany entstanden. Brands wie Malaikaraiss, William Fan oder Lala Berlin sind schon lange keine Newcomer mehr und haben sich mit viel Fleiß, Können und immer neuen Ideen ihren festen Platz in der oberen Riege erarbeitet. Deutsche Designer präsentieren selbstbewusst in Paris und finden sie immer mehr Aufmerksamkeit in der internationalen Presse und Blogs.