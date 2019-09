Feministische Slogans und freizügige Kleidung bei einem öffentlichen Ereignis zur Schau gestellt: Wie passt das zu unserem Bild eines arabisch-muslimischen Landes? Funktioniert die Freiheit der tunesischen Frau nur im abgetrennten Raum der Modewelt oder kann sie auch in knappen Glitzer-Shorts durch die Medina schlendern? Selbst Touristinnen wird geraten sich außerhalb der Hotels angemessen zu bedecken. Sade, eines der Catwalk-Models, erklärt uns, dass man in Tunis eigentlich alles anziehen könne, es käme nur darauf an, in welchem Viertel man unterwegs sei. „In den reicheren Vierteln La Marsa, Carthage und Sidi Bou Said sind die Menschen offener und freizügiger. In der Medina, auf dem Souk und in den ländlicheren Gegenden Tunesiens ist es verpönt als Frau knappe Kleidung zu tragen.“ Außerdem müsse man natürlich auch darauf achten, ob gerade Ramadan sei. Während dieser Zeit würden Tunesier*innen empfindlich auf freizügige Kleidung reagieren, fügt die 24-Jährige noch hinzu.