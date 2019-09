5 Newcomer-Labels der Fashion Weeks, die du jetzt kennen willst

Fashion Month ist nicht nur die Zeit, in der die Luxuslabels ihre Kollektionen für die nächste Saison präsentieren, sondern auch der richtige Moment für Newcomer, um aufzufallen. In den üblichen verdächtigen Modemetropolen wurden gerade die Looks für Herbst/Winter 2018 gezeigt. Doch nicht nur Alexander Wang, Burberry, Versace und Chanel sind in Erinnerung geblieben. Im Show-Schedule konnten genauso Brands mit noch unbekannten Namen begeistern.