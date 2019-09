Stilvolle Sexmesse für Frauen: Ja, es gibt sie wirklich!

Livesex, Plastikpuppen und Autogrammstunden mit Pornostars – ganz ehrlich, welche Frau fühlt sich denn vom Programm einer Erotikmesse in Deutschland angesprochen? Die „Venus" zum Beispiel zielt auf den konsumfreudigen Mann in der Sexindustrie ab, die Frau ist da Mittel zum Zweck. Sie dient zur Befriedigung, zum fleischgewordenen Anschauungsmaterial.Nachdem ich das in den Messehallen im letzten Jahr feststellte , träumte ich von einem großen Spielplatz für Frauen, an dem Sexualität mit Stil und Qualität thematisiert wird: Ich musste zwar weit reisen, aber ich habe diesen Ort gefunden. Mitten in Brooklyn, New York, fand in einem stylischen alten Lagerhaus die Sexual Health Expo statt, eine Messe deren Abkürzung „SHE" schon alles sagt. Hier steht IHR Vergnügen im Vordergrund.Ich folgte der Einladung von Satisfyer Pro , dem Hersteller des gehypten Druckwellenvibrators , mich hier einmal umzuschauen. Von wegen prüdes Amerika: Zum einen gab es stündlich aufregende Vorträge, wie der Blowjob-Workshop, ein Squirting-Ratgeber, Tipps für angenehmen Analsex, Bondage für Anfänger, die Lehrstunde über die weibliche Anatomie... Zum anderen zeigten Aussteller, welche Toys für Frau sinnvoll sein können und welche Erkenntnisse es in der Forschung gibt.