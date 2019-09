In diesem Alter fühlen sich Frauen am sexiesten

Gute Nachrichten für Frauen in ihren 30ern – und alle, die bald die dritte Dekade erreichen, ebenfalls. Eine neue Umfrage, die von dem britischen Retailer House of Fraser durchgeführt wurde, fand heraus, dass Frauen den Höhepunkt ihrer Selbstzufriedenheit mit Mitte 30 erreichen und sich mit 34 Jahren am sexiesten fühlen.