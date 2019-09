„Ich habe in der 23. Woche abgetrieben – das habe ich allen zu sagen, die mich verurteilen“

Vergangenen Oktober ist Lindsey Paradiso einen sehr mutigen Schritt gegangen. Sie machte die Geschichte ihrer Schwangerschaft öffentlich. Eine Schwangerschaft, die in der 23. Woche ein Ende nahm, als die Amerikanerin sich dazu entschied, das Kind abzutreiben Auf Facebook schrieb sie: “Das ist das Ende einer gewollten Schwangerschaft. Das ist eine Spätabtreibung. Wir haben das nicht gewollt. Es war kein ‘letzter Ausweg’. Es war kein spätes Verhütungsmittel. Es hat uns das Herz gebrochen.”Dass Paradiso ihre Verzweiflung nicht für sich behielt, sondern mit der Öffentlichkeit teilen wollte, hat einen guten Grund. Damals sprach Donald Trump in einer der letzten TV-Debatten des US-Wahlkampfs über Abtreibung - in einer Art und Weise, die Paradiso nicht akzeptieren wollte.