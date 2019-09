Dein Horoskop im September – So stehen die Sterne in diesem Monat

Das Thema Liebe tritt ab dem 13. des Monats ins Scheinwerferlicht, denn mit der Konjunktion des cleveren Merkur zur charismatischen Venus bist du sehr darauf bedacht, deine Gefühle an den Mann oder die Frau zu bringen. Trau dich die lange unterdrückten Gefühle für jemanden endlich zu offenbaren, denn bis zum 21. befindest du dich in einer emotionalen Traumphase und die solltest du in vollen Zügen genießen. Bei all der Hochstimmung darfst du aber nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die dir zwar vieles versprechen, es aber nicht wirklich so meinen. Achte also darauf, mit wem du deine kostbare Zeit verbringst. Bei der Entscheidung hilft dir die Sonne, die am 23. das Zeichen der diplomatischen Waage erleuchtet und dadurch deine Fähigkeit soziale Hinweise zu deuten boostet. Am Ende wirst du die Beziehung zu deinen Lieben und den Menschen in deinem näheren Umfeld ganz neu erfahren.