Votre horoscope du mois de septembre est là

Le 14 septembre à 18h32, une vague d'émotions surgit lorsque la Lune est en Poissons et sur le même plan imaginatif que Neptune. Autorisez-vous l'échec et à relativiser vos déceptions en ce jour où Mars irritable s'oppose à Neptune. Lorsque ces deux planètes travaillent l'une contre l'autre, prenez le temps de réfléchir tranquillement au lieu de chercher à être validé·e par les autres. Saturne, la planète des lois, entrera directement dans votre signe à partir du 18 septembre. Repensez à sa période rétrograde du 29 avril, quand elle vous a mis à la place du conducteur. Il est plus facile pour nous d'adopter des habitudes plus saines et de devenir responsables lorsque Saturne se déplace directement. Nourrissez vos aspirations le 19 septembre, lorsque Mars trône sur Pluton, un Mars audacieux et cathartique. C'est un jour pour explorer votre moi secret et tester votre courage.