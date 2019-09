Liebeskummer tut weh! Basta...denn mehr gibt es dazu nicht zu sagen! Kein „Ist doch nicht so schlimm“, „Er war eh nichts für dich“ oder „Das wird schon wieder“. Auch wenn in jedem tröstenden Wort vielleicht sogar ein Funken Wahrheit steckt - es interessiert dich gerade einfach dich. Denn dein Herz schmerzt und das Leben zieht an dir vorüber: Kein Bock auf Parties, keine Lust auf andere Boys und irgendwie weißt du auch nicht so recht, was du mit dir anfangen sollst.



Ob nach einer langen Beziehung, einer Affäre (in die du dich blöderweise verknallt hast) oder ein Kumpel, der leider ziemlich glücklich in seiner Beziehung mit der nettesten Frau der Welt ist - Liebeskummer kennt einfach jede von uns! Manche haben es mit 15, andere erst mit Ende 20... aber der Schmerz ist immer derselbe. Traurigkeit vermischt sich mit Sehnsucht und Wut, tausend Fragen in deinem Kopf und deine Augen sind ständig geschwollen, weil du den halben Tag heulst! Kurz gesagt: Jeder Liebeskummer geht zum Glück irgendwann vorüber und eine neue Liebe wird kommen!

Damit das Ganze aber ein bisschen schneller voran geht, verraten wir dir die besten Strategien, die dir ganz schnell ein Lächeln auf deine Lippen zaubern und die Sonne wieder für dich strahlen lassen!