Half-dips: Der neue Nailart-Trend für den Sommer 2020

Das Wichtigste bei diesem Design ist eine makellose Trennungslinie zwischen der lackierten und der unlackierten Stelle, meint die Nageldesignerin Syreeta Aaron . Ansonsten könnte es schnell so aussehen, als wäre dein Lack einfach nur unglücklich abgesplittert. „Lackiere zuerst deinen Nagel von der Mitte bis zu der Spitze. Um diese perfekte Linie zwischen der Farbe und lackfreien Stelle zu kreieren, brauchst du einen dünnen Pinsel. Tunke ihn in Nagellackentferner und ziehe in über die Trennlinie, damit alles Überschüssige entfernt wird“, rät Aaron.