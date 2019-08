Es gab eine Zeit, in der meine Nagellacksammlung so groß war, dass ich fast keinen Platz mehr für Lebensmittel in meinem Kühlschrank hatte. Okay, ich übertreibe natürlich ein klitzekleines bisschen. Aber tatsächlich gab es so gut wie keine Farbe, die ich nicht in meinem Repertoire hatte. Und dann kam eine Phase, in der ich radikal aussortierte und nur noch einen klassischen roten, einen dezenten nudefarbenen und einen rebellischen schwarzen Nagellack besaß. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf super knallige und auffällige Farben . Das könnte sich jetzt allerdings wieder ändern, denn die orangefarbenen Nägel von Selena Gomez, Halsey, Margot Robbie & Co. sehen schon echt cool aus!