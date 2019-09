Von Erdbeerblond bist Coldbrew-Braun: Das sind die 5 Trendhaarfarben im Herbst 2018

Du spazierst mit einem Pumpkin Spice Latte in der Hand durch die City, atmest die frische Herbstluft ein und freust dich über die bunten Blätter. Auf einmal hast du Lust auf eine Veränderung und bevor du dich versiehst, sitzt du im Friseursalon, wo dir ein Kolorist die Farbe „Zimtpflaume“ aufträgt. Du bezahlst, verlässt den Laden und fühlst dich … so gar nicht wohl in deiner Haut und mit deiner neuen Haarfarbe. Ihr kennt das Szenario.