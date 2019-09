Haarefärben sollte man in der Schwangerschaft am besten ohne Ammoniak. Auch Wasserstoffperoxid, das vor allem in Blondierungen enthalten ist, kann schädlich sein. Eine weitere Alternative ist Henna beim Haarefärben in der Schwangerschaft. Hofmeister verweist außerdem auf den Nebeneffekt für die Seele: „Viele Frauen fühlen sich in der Schwangerschaft nicht ganz wohl in ihrer Haut. Da kann die Haarfarbe einen positiven Einfluss haben. Gerade auch, wenn die Haare dünner werden oder man viel an Gewicht zunimmt.” Dein Look muss also nicht leiden, wenn du ein Kind erwartest.