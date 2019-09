Diese Fotos zeigen, dass man nicht Beyoncé sein muss, um eine Schwangerschaft großartig festzuhalten

Mit ihren Fotos möchte Kerstin zeigen, was passiert, wenn man fernab des „Wenn man an Schwangere denkt-Bildes“ mit einem Projekt beginnt. „Als Schwangere wird man schnell in eine Schublade gesteckt. Schwanger sein heißt nicht, dass man nicht mehr ‚attraktiv‘ sein kann“, erklärt sie. „Die Figur einer Schwangeren ist wohl das Schönste, das es gibt. Die Rundungen, die Ausstrahlung, die Energie. Pure Weiblichkeit. Und ich würde sagen, es ist der letzte Verwandlungsschritt vom Mädchen zur Frau. Warum also nicht genau das zeigen?“